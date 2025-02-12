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Модано, отец братьев Годро и участники «Чуда на льду» Эрузионе и Маккланахан встретились со сборной США перед Турниром четырех наций

Майк Модано и участники «Чуда на льду» встретились с игроками сборной США.

Встреча прошла в Монреале перед Турниром четырех наций. На командный ужин были приглашены Майк Модано, Майк Эрузионе, Роб Маккланахан и отец братьев Годро Гай.

Напомним, в августе форварда «Коламбуса» Джонни Годро и его брата Мэтью насмерть сбила машина во время прогулки на велосипедах. Джонни Годро был чемпионом мира среди молодежи 2013 года в составе сборной США, бронзовым призером ЧМ-2018 и чемпионом NCAA. 

Джерси с фамилией Годро и номером 13 висит на стене в раздевалке сборной США.

Эрузионе, МакКланахан и Модано выступили с речами перед командой на ужине.

«Я просто чувствовал, что это важно, чтобы игроки встретились с некоторыми парнями, которые проложили путь. Мы с Салливаном говорили об этом.

Обсуждалось, что это великое поколение американских игроков, но кто-то всегда прокладывает путь. Я подумал, что очень важно объединить поколения и дать этим ребятам возможность встретиться с некоторыми из тех, кто проложил путь.

И это было потрясающе. Они были великолепны. Это был приятный ужин, приятное мероприятие, и было здорово, что эти ребята были там», – сказал генеральный менеджер Билл Герин.

Эрузионе и Маккланахан были участниками матча между сборными СССР и США на Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде, который назвали «Чудом на льду». Сборная США, составленная из игроков студенческих команд, обыграла СССР со счетом 4:3. В итоге американцы завоевали золото Олимпиады-1980

Модано в составе сборной США завоевал Кубок мира-1996.

Турнир четырех наций пройдет с 12 по 20 февраля . В нем примут участие команды Канады, США, Швеции и Финляндии.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Calgary Herald
logoСборная США по хоккею
logoБилл Герин
logoМайк Салливан
logoНХЛ
logoТурнир четырех наций
Майк Эрузионе
logoДжонни Годро
logoМайк Модано
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