Модано, отец братьев Годро и участники «Чуда на льду» Эрузионе и Маккланахан встретились со сборной США перед Турниром четырех наций
Встреча прошла в Монреале перед Турниром четырех наций. На командный ужин были приглашены Майк Модано, Майк Эрузионе, Роб Маккланахан и отец братьев Годро Гай.
Напомним, в августе форварда «Коламбуса» Джонни Годро и его брата Мэтью насмерть сбила машина во время прогулки на велосипедах. Джонни Годро был чемпионом мира среди молодежи 2013 года в составе сборной США, бронзовым призером ЧМ-2018 и чемпионом NCAA.
Джерси с фамилией Годро и номером 13 висит на стене в раздевалке сборной США.
Эрузионе, МакКланахан и Модано выступили с речами перед командой на ужине.
«Я просто чувствовал, что это важно, чтобы игроки встретились с некоторыми парнями, которые проложили путь. Мы с Салливаном говорили об этом.
Обсуждалось, что это великое поколение американских игроков, но кто-то всегда прокладывает путь. Я подумал, что очень важно объединить поколения и дать этим ребятам возможность встретиться с некоторыми из тех, кто проложил путь.
И это было потрясающе. Они были великолепны. Это был приятный ужин, приятное мероприятие, и было здорово, что эти ребята были там», – сказал генеральный менеджер Билл Герин.
Эрузионе и Маккланахан были участниками матча между сборными СССР и США на Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде, который назвали «Чудом на льду». Сборная США, составленная из игроков студенческих команд, обыграла СССР со счетом 4:3. В итоге американцы завоевали золото Олимпиады-1980
Модано в составе сборной США завоевал Кубок мира-1996.
Турнир четырех наций пройдет с 12 по 20 февраля . В нем примут участие команды Канады, США, Швеции и Финляндии.
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