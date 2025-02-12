НХЛ показала трофей Турнира четырех наций
НХЛ представила трофей Турнира четырех наций.
На пресс-конференции лига показала трофей, который будет вручен победителю турнира.
Название трофея пока не определено. Победители также получат золотые медали.
Турнир четырех наций, в котором сыграют хоккеисты НХЛ, пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем примут участие команды Канады, США, Швеции и Финляндии.
Фото: x.com/lukefoxjukebox
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
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