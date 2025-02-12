НХЛ показала трофей Турнира четырех наций

НХЛ представила трофей Турнира четырех наций.

На пресс-конференции лига показала трофей, который будет вручен победителю турнира.

Название трофея пока не определено. Победители также получат золотые медали.

Турнир четырех наций , в котором сыграют хоккеисты НХЛ, пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем примут участие команды Канады , США, Швеции и Финляндии .

Фото: x.com/lukefoxjukebox