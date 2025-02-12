Гендиректор «Сибири» о Fan ID в КХЛ: «Такой вопрос не стоит. Культура боления меняется в лучшую сторону»
– Вы вошли в совет директоров КХЛ, можете сказать, не начали ли вестись разговоры о страшном Fan ID, так как в этом сезоне уже были скандалы, связанные с выкриками на трибунах?
– Нет, вопрос такой не стоит. Культура боления меняется в лучшую сторону, я бы не сказал, что какие-то случаи участились. Все зависит от человека, конкретной ситуации, очень трудно это предвидеть. Тенденции никакой не наблюдаю, ищут, наверное, больше ваши коллеги, хотят раздуть из мухи слона.
Не знаю, может быть, такой вопрос и встанет в конце сезона, но еще раз повторюсь: у нас в Новосибирске по-доброму болеют, ничего не слышалось, не наблюдалось.
Раньше намного чаще это можно было услышать, особенно в старом дворце: кричалки в сторону гостей, судей, – сказал генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий