Президент «Динамо» о тренерском штабе: «Вопрос ротации у нас ни разу не стоял, Кудашов предупреждал о спадах. Внутри клуба особых разногласий нет»

Президент «Динамо» заявил, что клуб доверяет тренерскому штабу Алексея Кудашова.

– Когда в сентябре и октябре у «Динамо» были чувствительные серии поражений и говорили чуть ли не об отставке тренерского штаба, что в это время вы чувствовали? Как часто общались с главным тренером Алексеем Кудашовым, спортивным директором клуба Алексеем Сопиным?

– Вопрос о том, чтобы каким-то образом ротировать тренерский штаб, у нас ни разу не стоял на протяжении сезона. С Кудашовым и Сопиным мы общаемся постоянно как до игр, так и после них. И в общем-то Кудашов предупреждал о тех спадах, которые были в начале сезона. Это спорт, подъемы и провалы бывают регулярно.

В прошлом году мы практически выиграли весь предсезонный этап, а в середине сезона провалились – целый месяц команда была в неудовлетворительном состоянии. Мы к этому отнеслись ровно и спокойно продолжали подготовку к очередной игре.

– Сейчас, когда для «Динамо» турнирная ситуация нормализовалась, можно ли с уверенностью говорить, что все руководство клуба идет в одном направлении и разногласий, о которых немало говорилось и писалось в прошлые годы, нет?

– Я с уверенностью могу сказать, что внутри клуба и внутри тренерского штаба, в команде каких-то особых разногласий нет. Обсуждаются вопросы о разборе каждой игры, об оценке действий того или иного игрока, но они поднимаются в каждой команде.

Поэтому на сегодняшний день мы спокойно смотрим в будущее и движемся вперед, – сказал Виктор Воронин.