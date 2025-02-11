«Амур» предложил Гальченюку 200 млн рублей за 2 года. У форварда 37 очков в 53 матчах сезона («СЭ»)

«Амур» предложил Алексу Гальченюку 200 млн рублей за два сезона.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис. Отмечается, что игрок еще не дал ответ клубу.

30-летний форвард перешел в хабаровский клуб перед началом этого Фонбет чемпионата КХЛ. На его счету 37 (19+18) очков за 53 матча при полезности «минус 21».

Гальченюк является лучшим снайпером и бомбардиром «Амура » в регулярке.