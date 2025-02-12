Рурк Шартье заявил, что единственная цель ЦСКА – выиграть Кубок Гагарина.

Нападающий перешел в клуб 26 декабря.

– Может ли ЦСКА выиграть Кубок Гагарина в этом сезоне? Что вы можете дать своей команде?

– Наша единственная цель – выиграть Кубок Гагарина. Мне немного волнительно быть частью этой команды. Когда я полностью стану чувствовать себя комфортно, начну играть жестко каждую смену против любой команды.

Мы рассчитываем на победу в Кубке и я рассчитываю внести большой вклад в атакующий потенциал команды, – сказал нападающий ЦСКА Рурк Шартье.