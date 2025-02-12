Рурк Шартье: «Единственная цель ЦСКА – выиграть Кубок Гагарина. Рассчитываю внести большой вклад в атакующий потенциал команды»
Рурк Шартье заявил, что единственная цель ЦСКА – выиграть Кубок Гагарина.
Нападающий перешел в клуб 26 декабря.
– Может ли ЦСКА выиграть Кубок Гагарина в этом сезоне? Что вы можете дать своей команде?
– Наша единственная цель – выиграть Кубок Гагарина. Мне немного волнительно быть частью этой команды. Когда я полностью стану чувствовать себя комфортно, начну играть жестко каждую смену против любой команды.
Мы рассчитываем на победу в Кубке и я рассчитываю внести большой вклад в атакующий потенциал команды, – сказал нападающий ЦСКА Рурк Шартье.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем