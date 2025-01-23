Агент Аймурзина: «90%, что он будет в «Северстали» в следующем сезоне. Продлит контракт, скорее всего. Есть предложения из НХЛ»

Агент Данила Аймурзина высказался о будущем форварда в «Северстали».

– Можно ожидать, что после продления контракта с Кириллом Пилипенко Данил Аймрузин тоже останется в «Северстали»?

– Да, я думаю, что так и будет. Сейчас есть предложения поехать за океан, большое желание у клубов НХЛ видеть его.

– Аймурзин пока раздумывает или уже принял решение?

– Я думаю, что следующий сезон на 90% он будет в «Северстали ». Скорее всего, он продлит контракт, – сказал агент Александр Черных .

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