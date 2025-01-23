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Агент Аймурзина: «90%, что он будет в «Северстали» в следующем сезоне. Продлит контракт, скорее всего. Есть предложения из НХЛ»

Агент Данила Аймурзина высказался о будущем форварда в «Северстали».

– Можно ожидать, что после продления контракта с Кириллом Пилипенко Данил Аймрузин тоже останется в «Северстали»?

– Да, я думаю, что так и будет. Сейчас есть предложения поехать за океан, большое желание у клубов НХЛ видеть его.

Аймурзин пока раздумывает или уже принял решение?

– Я думаю, что следующий сезон на 90% он будет в «Северстали». Скорее всего, он продлит контракт, – сказал агент Александр Черных.

Пилипенко заработает 45 млн рублей по новому контракту с «Северсталью» («СЭ»)

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoКХЛ
logoКирилл Пилипенко
logoДанил Аймурзин
logoСеверсталь
Александр Черных
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