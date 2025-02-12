«Северсталь» продлила контракт с Данилом Аймурзиным до конца сезона-2025/26.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 22-летний форвард набрал 47 (28+19) очков в 52 играх и делит 2-е место в гонке снайперов.

Следующий сезон станет для Аймурзина третьим в составе клуба из Череповца. Ранее он выступал за «Салават Юлаев». С общей статистикой игрока можно ознакомиться здесь .