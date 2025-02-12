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  • «Северсталь» продлила на год контракт с Аймурзиным. Форвард делит 2-е место в гонке снайперов КХЛ с 28 шайбами в 52 играх
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«Северсталь» продлила на год контракт с Аймурзиным. Форвард делит 2-е место в гонке снайперов КХЛ с 28 шайбами в 52 играх

«Северсталь» продлила контракт с Данилом Аймурзиным до конца сезона-2025/26.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 22-летний форвард набрал 47 (28+19) очков в 52 играх и делит 2-е место в гонке снайперов. 

Следующий сезон станет для Аймурзина третьим в составе клуба из Череповца. Ранее он выступал за «Салават Юлаев». С общей статистикой игрока можно ознакомиться здесь

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Северстали»
logoСеверсталь
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