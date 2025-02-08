Исхаков о погоне Овечкина за Гретцки: «Если бы Александр не получил травму, рекорд был бы уже побит»
Руслан Исхаков высказался о гонке Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Напомним, Овечкин получил перелом ноги 19 ноября 2024 года в игре с «Ютой». Он вернулся на лед 29 декабря, пропустив 16 матчей.
– Тебя удивляет нынешний сезон в исполнении Овечкина, которому уже 39 лет?
– Он уже столько рекордов поставил, но до сих пор умеет удивить.
Думаю, если бы Овечкин не получил травму по ходу сезона, то рекорд Гретцки был бы уже побит, – сказал нападающий ЦСКА.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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