Терещенко про лучших русских игроков в 2024-м: «Овечкина отмечу – выкладывается на 200%. У Демидова отличный потенциал. Еще Мичкова можно выделить, он молодчина!»

Алексей Терещенко назвал топ-3 лучших российских хоккеистов в 2024 году.

«Назову Ваню Демидова. Парень и молодежку выиграл, и сейчас в КХЛ играет достаточно неплохо. Много или мало у него игровой практики – это уже другой вопрос.

Конечно, хотелось бы, чтобы парень играл еще больше! Мне приятно, что его так оценивают, у него отличный потенциал, я считаю.

Из НХЛ можно массу игроков назвать. Если брать эту часть сезона, то, наверное, отмечу Сашу Овечкина – идет к рекорду Гретцки, борется до последнего, всегда выкладывается на 200%.

Каждый игрок на том или ином отрезке года был лучше или хуже. Весь год практически нереально провести на одном стабильно высоком уровне, спады все равно будут.

Еще Матвея Мичкова можно выделить: он первую четверть сезона в НХЛ проводит потрясающе! Просто молодчина!» – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .