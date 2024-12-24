Агент Гальченюка: «Амур» дал понять, что не собирается ни менять, ни продавать Алекса. Это никак не связано с его папой. Он тренер высокого уровня, клубу таких не хватает»
Ранее хабаровский клуб назначил Александра Гальченюка-старшего тренером по развитию игроков.
– То, что Гальченюк-старший стал тренером «Амура», означает, что Алекс Гальченюк останется в клубе?
– Все это никак не связано. Папа Алекса – специалист высокого уровня, и «Амуру» не хватает таких людей. Тренеров на скамейке было трое, стало двое, и объем работы не уменьшился. Алекс сто процентов там, а после окончания сезона может как продлить, так и не продлить контракт.
– Переговоры об уходе из «Амура» до дедлайна уже не ведутся?
– Мы не ведем с другими клубами переговоры, потому что дедлайн уже скоро. Были разные предложения и варианты, но «Амур» дал понять, что не собирается ни менять, ни продавать Алекса.
Похожая ситуация у нас была с Евгением Аликиным, но тогда у «Амура» были шансы на плей-офф. Сейчас они тоже есть гипотетически, но будем реалистами, это будет сделать очень тяжело, – сказал агент Александр Черных.
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