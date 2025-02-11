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  • «Нефтехимик» прилетел на матч с «Сочи» в 5 утра в день игры. Команда проехала больше 300 км на автобусе из-за тумана в Нижнекамске («Бизнес Online»)
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«Нефтехимик» прилетел на матч с «Сочи» в 5 утра в день игры. Команда проехала больше 300 км на автобусе из-за тумана в Нижнекамске («Бизнес Online»)

«Нефтехимик» прилетел на матч с «Сочи» в 5 утра в день игры.

Игра Фонбет чемпионата КХЛ состоится сегодня в 19:30 по московскому времени. По информации «Бизнес Online», команда не смогла улететь из нижнекамского аэропорта из-за тумана.

Отмечается, что «Нефтехимику» пришлось ехать на автобусе до Уфы (около 330 км – Спортс’‘) и совершать рейс оттуда.

Клуб занимает девятое место в Восточной конференции, отставая от восьмого места на 9 очков.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
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