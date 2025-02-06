Леонтьев об 1:4 от «Салавата»: «Игра, настрой и целеустремленность были на высоком уровне. Опасные моменты есть, голы и победы придут»
Олег Леонтьев подвел итог матча с «Салаватом Юлаевым» (1:4).
«Уверен, что зрителям этот матч понравился. Хотя, казалось бы, небольшой счет. Но как у нас, так и у соперника было много моментов, столкновений, единоборств и силовой борьбы. В совокупности мы увидели яркую игру.
Я поблагодарил ребят за встречу, ведь такие матчи считаются украшением чемпионата. Считаю, что бойцы бились и хотели добиться положительного результата.
Были индивидуальные ошибки, которые привели к пропущенным шайбам. Но игра, настрой и целеустремленность были на высоком уровне.
Опасные моменты есть, значит, голы и победы придут. Отдельное спасибо нашим болельщикам, которые приехали нас поддержать. Они в очередной раз поддерживали команду, несмотря ни на что», – сказал главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Нефтехимика»
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