Никишин про отстранение России: «Даже неинтересно, как все будет. Спокойно реагирую. Ждем допуска. Кому-то больше дается возможностей поиграть на высоком уровне, кому-то – меньше»

Александр Никишин высказался относительно отстранения России от турниров.

– Вы до бана наших сборных успели поиграть за национальную команду, стать призером Олимпиады. Сейчас следите за новостями по недопуску России на чемпионат мира-2026 и возможным допуском до следующей Олимпиады?

– Нет, не смотрю за этим. Даже неинтересно, как все будет. Ждем лучшего, конечно, но сейчас я даже не хочу читать новости по этой теме.

Просто ждем, когда нас допустят до международных соревнований. Но я лично спокойно на все реагирую. Тем более есть много матчей в КХЛ – есть на чем сосредоточить внимание.

– То есть эмоций от трехлетнего отсутствия возможности сыграть на крупных турнирах уже нет?

– Да просто какой-то режим ожидания остается, и все.

– Обидно за молодых ребят вроде Ивана Демидова, которые остались без молодежных и юниорских чемпионатов мира?

– Я их очень хорошо понимаю, потому что сам без МЧМ и ЮЧМ остался. Так что как есть воспринимаем ситуацию. Ничего страшного.

Кому-то больше дается возможностей поиграть на высоком уровне, кому-то – меньше. Мне в итоге довелось сыграть за сборную на Олимпиаде.

Надеюсь, парням помоложе предоставится подобный шанс, – сказал защитник СКА Александр Никишин.