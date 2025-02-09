Уилсон повторил личный рекорд по голам в сезоне НХЛ – 24 шайбы в 55 матчах. Он забил 24 гола за 78 игр в сезоне-2021/22
Том Уилсон повторил личный рекорд по голам в сезоне НХЛ.
Нападающий «Вашингтона» оформил дубль и сделал результативную передачу, набрав три очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (4:5 Б).
Таким образом, 30-летний канадец забил 23-й и 24-й голы в этом сезоне.
Том Уилсон повторил личный рекорд по забитым голам в одном сезоне НХЛ. Столько же – 24 гола – он забил в 78 матчах регулярки в сезоне-2021/22. Тогда же форвард установил и личный рекорд по количеству очков – 52 (24+28).
В этом сезоне хоккеист набрал 42 (24+18) балла в 55 матчах чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
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