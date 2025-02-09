Сергачев сделал передачу при «минус 2» против «Вашингтона». У защитника «Юты» 36 очков в 51 матче сезона

Михаил Сергачев сделал передачу в матче против «Вашингтона».

«Юта» обыграла «Вашингтон » (5:4 Б) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Защитник команды Михаил Сергачев записал в свой актив результативную передачу.

Россиянин набрал показатель полезности «минус 2» и провел на льду 25:51 (1:18 – в большинстве, 1:31 – в меньшинстве).

В этом сезоне Сергачев имеет в активе 36 (10+26) баллов в 51 матче регулярного чемпионата НХЛ .