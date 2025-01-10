Бояркин подписал 3-летний контракт с «Барысом». Вратарь отражает 93,2% бросков при трех шатаутах в этом сезоне

«Барыс» и Никита Бояркин подписали новое соглашение.

26-летний голкипер продлил договор с казахстанским клубом на три года.

В нынешнем сезоне Никита Бояркин провел 30 матчей, одержал 9 побед, пропуская в среднем 2,13 шайбы и отражая 93,2% бросков.

В активе вратаря также три игры на ноль в этом сезоне.