Казахстан разгромил Тайвань на Азиаде – 17:0. У команды Болякина три победы в трех матчах на турнире

Казахстан разгромил Тайвань на Азиатских играх.

Турнир проходит в китайском Харбине. В матче третьего тура группового этапа команда Олега Болякина одержала победу со счетом 17:0. Четыре шайбы забросил нападающий «Барыса» Кирилл Панюков .

Ранее сборная Казахстана победила Таиланд со счетом 12:0 и Китай – 8:1. Помимо этих сборных, в группе играют Южная Корея и Япония.

Все шесть команд выйдут в четвертьфинал, где к ним присоединятся по одному победителю более слабых квартетов В и С. 8 февраля Казахстан встретится с Японией, 10 февраля – с Южной Кореей.

11 игроков «Барыса» выступят за Казахстан на Азиатских играх. У клуба матч против СКА 13-го и с «Ладой» 15 февраля