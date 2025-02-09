Морозов о стендаперах на Матче звезд КХЛ: «Нам и им понравилось – в раздевалках было больше юмора. Опыт удался»

Алексей Морозов оценил участие стендаперов в Матче звезд КХЛ.

Комики Алексей Стахович, Евгений Чебатков, Хетаг Хугаев и Айдар Гараев помогали тренерам в ходе Матча звезд КХЛ.

– Как вам эксперимент со стендап-комиками на тренерской скамейке? Добавили ли они настроения?

– Конечно, для них это, наверное, было непросто, новый опыт для ребят.

И им, и нам понравилось, в раздевалках было больше юмора. Игрокам понравились шутки, в том числе на специальном мероприятии. Этот опыт для нас, думаю, удался.

Мы каждый раз ищем что-то новое и интересное для болельщиков и участников мероприятия. Будем думать, чем удивить в следующий раз, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

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