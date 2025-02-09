Губернатор Травников о Неделе звезд: «Это был большой подарок для Новосибирска. Слова благодарности игрокам. Показали свой профессионализм, повеселили друг друга»
Губернатор Новосибирской области продвел итоги Фонбет Недели звезд КХЛ.
Дивизион Чернышева победил дивизион Боброва в финале Матча звезд со счетом 9:8.
– Давайте подведем итоги всей Недели звезд. Была проделана огромная работа со стороны всех участников, организаторов. Были проявлены мастерство и опыт, чтобы показать хоккей во всем его многообразии.
Это был большой подарок для всех болельщиков, Новосибирска. Отдельные слова благодарности игрокам, которые вырвались сюда, несмотря на тяжелый график, чтобы поучаствовать в этом празднике. Показали не только свой профессионализм, но и повеселили друг друга.
– Вы болели за дивизион Чернышева?
– Да, конечно, как и большинство болельщиков, – сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем