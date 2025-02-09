Губернатор Травников о Неделе звезд: «Это был большой подарок для Новосибирска. Слова благодарности игрокам. Показали свой профессионализм, повеселили друг друга»

Губернатор Новосибирской области продвел итоги Фонбет Недели звезд КХЛ.

Дивизион Чернышева победил дивизион Боброва в финале Матча звезд со счетом 9:8.

– Давайте подведем итоги всей Недели звезд. Была проделана огромная работа со стороны всех участников, организаторов. Были проявлены мастерство и опыт, чтобы показать хоккей во всем его многообразии.

Это был большой подарок для всех болельщиков, Новосибирска. Отдельные слова благодарности игрокам, которые вырвались сюда, несмотря на тяжелый график, чтобы поучаствовать в этом празднике. Показали не только свой профессионализм, но и повеселили друг друга.

– Вы болели за дивизион Чернышева?

– Да, конечно, как и большинство болельщиков, – сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.