Лямкин против пива после игр: «Лучше воды попить. Вне матча люблю кока-колу, обязательно с сахаром»
Никита Лямкин высказался против употребления пива после матчей.
— Пиво после матчей — это гуд или не гуд?
— Не гуд.
— Почему? Александр Овечкин говорит, что это хороший изотоник.
— Александр знает, что говорит. Я не буду пропагандировать алкоголь. Лучше воды попить.
— Самый хоккейный напиток?
— БиоСтил. Его часто пьют во всех командах. Задерживает воду в организме во время матча и после. Это хороший изотоник. Если говорить о напитках вне матча, то я люблю кока-колу, обязательно с сахаром, — сказал защитник «Ак Барса».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
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