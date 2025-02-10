Лямкин против пива после игр: «Лучше воды попить. Вне матча люблю кока-колу, обязательно с сахаром»

Никита Лямкин высказался против употребления пива после матчей.

— Пиво после матчей — это гуд или не гуд?

— Не гуд.

— Почему? Александр Овечкин говорит, что это хороший изотоник.

— Александр знает, что говорит. Я не буду пропагандировать алкоголь. Лучше воды попить.

— Самый хоккейный напиток?

— БиоСтил. Его часто пьют во всех командах. Задерживает воду в организме во время матча и после. Это хороший изотоник. Если говорить о напитках вне матча, то я люблю кока-колу, обязательно с сахаром, — сказал защитник «Ак Барса ».