  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Лямкин против пива после игр: «Лучше воды попить. Вне матча люблю кока-колу, обязательно с сахаром»
0

Лямкин против пива после игр: «Лучше воды попить. Вне матча люблю кока-колу, обязательно с сахаром»

Никита Лямкин высказался против употребления пива после матчей.

— Пиво после матчей — это гуд или не гуд?

— Не гуд. 

— Почему? Александр Овечкин говорит, что это хороший изотоник.

— Александр знает, что говорит. Я не буду пропагандировать алкоголь. Лучше воды попить.

— Самый хоккейный напиток?

— БиоСтил. Его часто пьют во всех командах. Задерживает воду в организме во время матча и после. Это хороший изотоник. Если говорить о напитках вне матча, то я люблю кока-колу, обязательно с сахаром, — сказал защитник «Ак Барса».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
алкоголь и спорт
Питание
logoНикита Лямкин
logoКХЛ
logoЗдоровье
logoАк Барс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Олег Иванов об алкоголе: «Не употребляю около года – лучше чувствую себя физически и ментально. Майонез не ем вообще, на новогоднем столе были рис и курица»
1020 января, 11:58
Разин о пиве как напитке для восстановления хоккеистов: «1-2 бутылки – нормально. Но у моего поколения ящиком иногда дело не заканчивалось! Пьянка – это не восстановление»
513 января, 07:50
Елесин о том, что Овечкин пьет пиво и ест фастфуд: «Есть люди, которые на плохой диете показывают хороший результат. Человек может на одном таланте выезжать»
222 января, 17:02
Рекомендуем
Главные новости
Соберите команду НХЛ только из русских игроков! Сможете выиграть?
вчера, 21:30Спецпроект
Уилсон повторил личный рекорд по голам в сезоне НХЛ – 24 шайбы в 55 матчах. Он забил 24 гола за 78 игр в сезоне-2021/22
15вчера, 20:51
НХЛ. «Вашингтон» уступил «Юте» по буллитам, «Тампа» обыграла «Монреаль» в гостях
452вчера, 20:50
Овечкин сделал 3 передачи в матче против «Юты». Капитан «Вашингтона» набрал 43 очка в 39 играх сезона
70вчера, 20:30
«Питтсбург» забрал Колячонка с драфта отказов «Юты». Защитник набрал 5 очков в 23 матчах сезона
3вчера, 19:30
После щелчка Овечкина был заменен вратарь «Юты» Ингрэм. Голкипер отбил шайбу грудью и не смог продолжить матч
45вчера, 18:55Видео
Овечкин вышел на 11-е место в истории НХЛ по очкам, опередив Эспозито. Капитан «Вашингтона» набрал 1591 балл, до Сакика – 50 очков
36вчера, 18:30
Кучеров пропускает матч с «Монреалем» из-за травмы. Форвард был в составе «Тампы» изначально
27вчера, 18:20
Полиция проводит проверку по факту травмы Скворцова. Неизвестно, имел ли инцидент криминальный характер – комментатор поступил в больницу в 03:40 ночи
21вчера, 17:47
«Айлендерс» выслушивают предложения по Добсону и хотели бы получить форварда уровня 1-го звена взамен. Контракт защитника – 4 млн долларов в год
12вчера, 16:55
Ко всем новостям
Последние новости
Губерниев о проведении Матча звезд КХЛ против НХЛ: «Сейчас это нереально. Им это не надо, думаю. Мы слабее»
132 минуты назад
Василевский выиграл 4-й матч подряд, отразив 32 броска «Монреаля». «Тампу» перебросали 21:35
2вчера, 20:55
Сергачев сделал передачу при «минус 2» против «Вашингтона». У защитника «Юты» 36 очков в 51 матче сезона
1вчера, 20:40
Губернатор Новосибирской области о Кубке Первого канала: «Мы умеем проводить большие мероприятия, как в хоккее, так и в других видах спорта. Накоплен достаточный опыт»
вчера, 20:10
Барзэл пропустит шесть недель из-за травмы. Форвард «Айлендерс» перенес операцию на коленной чашечке
1вчера, 19:57
Хедман набрал два очка за матч в 179-й раз в НХЛ. Среди европейских защитников больше только у Карлссона и Лидстрема
3вчера, 19:40
Каменев не исключил возвращение в НХЛ: «Есть желание. Держу в голове тот момент, что можно еще попробовать. Если ехать, то все равно хочешь выиграть кубок»
вчера, 19:10
Гру о лидерстве «Трактора» на Востоке: «КХЛ – конкурентная лига. Любая команда может обыграть вас, если вы не в своей тарелке. Должны понимать, что нам нужно становиться лучше»
1вчера, 18:45
Мерфи о том, какая страна более хоккейная – Россия или Канада: «Мы где-то рядом. Очень близки! В Новосибирске, как и во многих других местах России, много шума вокруг хоккея»
5вчера, 17:57
Рантанен должен сыграть за Финляндию на Турнире четырех наций. Форвард пропустил прошлый матч «Каролины» из-за травмы
1вчера, 17:35
Рекомендуем