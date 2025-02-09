Принц Гарри выполнил символическое вбрасывание перед матчем «Ванкувера» и «Торонто»

Принц Гарри посетил матч НХЛ.

«Ванкувер» обыграл «Торонто» (2:1) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Принц Гарри выполнил символическое вбрасывание перед началом матчем.

Вместе с ним на льду находились владелец «Кэнакс» Франческо Аквилини и два участника «Игры непокоренных», которые Герцог Сассекский открыл в Ванкувере.

Фото: x.com/Canucks