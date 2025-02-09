Принц Гарри выполнил символическое вбрасывание перед матчем «Ванкувера» и «Торонто»
Принц Гарри посетил матч НХЛ.
«Ванкувер» обыграл «Торонто» (2:1) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Принц Гарри выполнил символическое вбрасывание перед началом матчем.
Вместе с ним на льду находились владелец «Кэнакс» Франческо Аквилини и два участника «Игры непокоренных», которые Герцог Сассекский открыл в Ванкувере.
Фото: x.com/Canucks
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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