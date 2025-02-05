Фетисов о том, как познакомился с Трампом: «В кантри-клубе. Он тогда гремел – конкурс красоты, казино, банкротство. Симпатяга такой был. Представить его президентом США было невозможно»
Вячеслав Фетисов рассказал, как познакомился с Дональдом Трампом.
– С Трампом как познакомились?
– В каком-то кантри-клубе. Он же ирландец, как и хозяин нашего клуба. Трамп тогда гремел – конкурс красоты, казино, банкротство. Симпатяга такой был.
Представить его президентом Америки было невозможно, – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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