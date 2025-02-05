Фетисов о том, как познакомился с Трампом: «В кантри-клубе. Он тогда гремел – конкурс красоты, казино, банкротство. Симпатяга такой был. Представить его президентом США было невозможно»

Вячеслав Фетисов рассказал, как познакомился с Дональдом Трампом.

– С Трампом как познакомились?

– В каком-то кантри-клубе. Он же ирландец, как и хозяин нашего клуба. Трамп тогда гремел – конкурс красоты, казино, банкротство. Симпатяга такой был.

Представить его президентом Америки было невозможно, – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .