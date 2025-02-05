Фетисов о том, как Путин встал на коньки: «Президент пообещал мальчишкам, что будет тренироваться с ними. Толкал табуретку, чтобы поймать баланс. Через какое-то время научился»
– Верно, что вы Путина поставили на коньки?
– Мы сидели на фестивале борьбы в «Лужниках» на старой арене. Я рядом с президентом с одной стороны, Леня Тягачев с другой.
Говорю: «Владимир Владимирович, раньше здесь играли все московские команды. У «Спартака», ЦСКА и «Динамо» не было своих».
– Интересно, – отвечает он.
– Так вам, Владимир Владимирович, наверное, тоже пора вставать на коньки, – обращаюсь к нему.
Он такой посмотрел нам меня: «Ну я же ведь ни разу не катался».
– Научимся.
Пошли провожать, я ему говорю: «С ребятами договорился, завтра вам форму привезут, померьте. Не подойдет – поменяем». Все подошло.
Президент пообещал мальчишкам, что будет тренироваться с ними. Толкал табуретку, чтобы поймать баланс. Через какое-то время он научился, – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
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