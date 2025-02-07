Команда-победитель Матча звезд КХЛ получит 5 млн рублей, самые ценные игроки финала и матча за 3-е место – по 500 тысяч

Команда, которая выиграет Матч звезд КХЛ, получит 5 млн рублей.

Матч звезд пройдет 8 и 9 февраля в Новосибирске.

8 февраля будут сыграны два полуфинала: дивизион Боброва против дивизиона Тарасова и дивизион Харламова против дивизиона Чернышева.

Победители выйдут в финал, проигравшие сыграют за третье место – оба матча пройдут 9 февраля.

«Одной из новинок Фонбет Матча Звезд КХЛ 2025 станут призовые – победитель турнира получит пять миллионов рублей, самые ценные игроки финала и матча за третье место – по 500 тысяч рублей», – сообщается на сайте лиги.