Вайсфельд о КХЛ: «Матч звезд – хорошее мероприятие, важное для популяризации. Участие комиков и музыкантов привлекает молодежь, наверное»
– Разные категории болельщиков есть. Есть люди, которые не погружаются в разные хоккейные тонкости, которых интересует больше само представление.
Вот для них Матч всех звезд – это очень хорошее мероприятие. И в плане популяризации игры Матч всех звезд – это очень важно.
Что касается специалистов. Думаю, каким бы формат этого мероприятия ни был, он вряд ли им будет очень интересен.
– Нужно ли реформировать Матч всех звезд?
– Сложно сказать, потому что я не специалист в этой области. Лучше у маркетологов спросить. Участие комиков и музыкальных исполнителей, наверное, привлекает молодежь.
Я без всякого негатива на это смотрю, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ.
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