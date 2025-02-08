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Васильев о госнаграде Овечкину за рекорд по голам в НХЛ: «Родина по достоинству оценит достижения Александра, уверен. Его значимость для мирового хоккея сложно переоценить»

Дмитрий Васильев оценил шансы Александра Овечкина на госнаграду за рекорд в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Значимость Овечкина для мирового хоккея сложно переоценить. То, что он творит на площадке, это что-то невероятное! Овечкин забивает практически в каждом матче и это в 39 лет, просто выдающийся результат.

В таком возрасте непросто найти мотивацию, но у Саши это получается легко. Лично я выступал не на одной Олимпиаде, и уже после первого олимпийского титула было тяжело настроить себя.

А у Овечкина и так уже большое количество различных титулов. Его страсть к хоккею, к спорту, целеустремленность в таком возрасте вызывают восхищение.

Уверен, что наше государство по достоинству оценит достижения и вклад Овечкина в популяризацию спорта после того, как он закончит карьеру.

Он должен быть представлен к государственной награде за прославление российского спорта. Родина не забудет Овечкина, я в этом не сомневаюсь», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Главный секрет Овечкина – его клюшка. Он сделал ее сам

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoАлександр Овечкин
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