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  • Демидов – лучший проспект НХЛ по версии TSN, Никишин – 3-й, Артамонов – 29-й, Симашев – 33-й, Юров – 35-й, Силаев – 36-й
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Демидов – лучший проспект НХЛ по версии TSN, Никишин – 3-й, Артамонов – 29-й, Симашев – 33-й, Юров – 35-й, Силаев – 36-й

Иван Демидов возглавил рейтинг лучших проспектов НХЛ.

Эксперт TSN Крэйг Баттон составил рейтинг из 50 проспектов клубов НХЛ, которые выступают за пределами лиги.

1. Иван ДемидовМонреаль»);

2. Райан ЛеонардВашингтон»);

3. Александр Никишин («Каролина»);

4. Зеев Байум («Миннесота»);

5. Зэйн Парех («Калгари»);

6. Аксель Сандин Пелликка («Детройт»);

7. Сэм Дикинсон («Сан-Хосе»);

8. Беккетт Сеннеке («Анахайм»);

9. Джимми Снаггеруд («Сент-Луис»);

10. Лиам Гринтри («Лос-Анджелес»);

...29. Никита Артамонов («Каролина»);

...33. Дмитрий Симашев («Юта»);

...35. Данила Юров («Миннесота»);

36. Антон Силаев («Нью-Джерси»).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: TSN
logoИван Демидов
logoКХЛ
logoНХЛ
logoСКА
logoМонреаль
logoКрэйг Баттон
logoДетройт
logoКаролина
Зеев Байум
Сэм Дикинсон
logoАнахайм
logoТорпедо
logoАлександр Никишин
Джимми Снаггеруд
logoНикита Артамонов
logoМеталлург Мг
Зэйн Парех
Аксель Сандин Пелликка
Райан Леонард
logoСан-Хосе
Беккетт Сеннеке
logoДанила Юров
logoМиннесота
logoВашингтон
logoЛос-Анджелес
Лиам Гринтри
logoАнтон Силаев
logoДмитрий Симашев
logoНью-Джерси
logoЛокомотив
logoСент-Луис
logoЮта
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