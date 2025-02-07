Демидов – лучший проспект НХЛ по версии TSN, Никишин – 3-й, Артамонов – 29-й, Симашев – 33-й, Юров – 35-й, Силаев – 36-й

Иван Демидов возглавил рейтинг лучших проспектов НХЛ.

Эксперт TSN Крэйг Баттон составил рейтинг из 50 проспектов клубов НХЛ , которые выступают за пределами лиги.

1. Иван Демидов («Монреаль»);

2. Райан Леонард («Вашингтон »);

3. Александр Никишин («Каролина»);

4. Зеев Байум («Миннесота»);

5. Зэйн Парех («Калгари»);

6. Аксель Сандин Пелликка («Детройт»);

7. Сэм Дикинсон («Сан-Хосе»);

8. Беккетт Сеннеке («Анахайм»);

9. Джимми Снаггеруд («Сент-Луис»);

10. Лиам Гринтри («Лос-Анджелес»);

...29. Никита Артамонов («Каролина»);

...33. Дмитрий Симашев («Юта»);

...35. Данила Юров («Миннесота»);

36. Антон Силаев («Нью-Джерси»).