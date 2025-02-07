Демидов – лучший проспект НХЛ по версии TSN, Никишин – 3-й, Артамонов – 29-й, Симашев – 33-й, Юров – 35-й, Силаев – 36-й
Иван Демидов возглавил рейтинг лучших проспектов НХЛ.
Эксперт TSN Крэйг Баттон составил рейтинг из 50 проспектов клубов НХЛ, которые выступают за пределами лиги.
1. Иван Демидов («Монреаль»);
2. Райан Леонард («Вашингтон»);
3. Александр Никишин («Каролина»);
4. Зеев Байум («Миннесота»);
5. Зэйн Парех («Калгари»);
6. Аксель Сандин Пелликка («Детройт»);
7. Сэм Дикинсон («Сан-Хосе»);
8. Беккетт Сеннеке («Анахайм»);
9. Джимми Снаггеруд («Сент-Луис»);
10. Лиам Гринтри («Лос-Анджелес»);
...29. Никита Артамонов («Каролина»);
...33. Дмитрий Симашев («Юта»);
...35. Данила Юров («Миннесота»);
36. Антон Силаев («Нью-Джерси»).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: TSN
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