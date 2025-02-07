Владимир Плющев: «Демидов поражает мастерством, но он такой один, нужна система подготовки. Условия сейчас великолепные, мы должны воспитать хотя бы десять Демидовых»

Владимир Плющев высказался о воспитании хоккейных звезд.

«Яркость вносят в турнир звездочки, сейчас же составы очень ровные. Есть, к примеру, Демидов , который действительно поражает своим мастерством и выделяется на фоне остальных. Но он такой один, поэтому нужна система подготовки.

Сейчас созданы великолепные условия, которых у нас не было. С такой инфраструктурой мы должны воспитать не одного, а хотя бы десять Демидовых. Тренеров много, но квалифицированных мало.

В футболе такая же проблема? Разница в том, что футбол в этом положении находится давно, а в хоккее мы были ведущей державой.

В итоге получается, что когда было тяжело, мы воспитывали целую россыпь звезд, а когда все наладилось, появились условия, ярких игроков стало меньше», – заявил бывший тренер сборной России Владимир Плющев.