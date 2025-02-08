Первый день Матча звезд КХЛ в Новосибирске посетили 11 243 зрителя
Стала известна посещаемость первого дня Фонбет Матча звезд КХЛ.
Посетителями первого дня стали 11243 человека.
Мероприятие проходит в Новосибирске на «Сибирь-Арене».
В программу первого дня вошли полуфиналы, а также конкурсы: на скорость, на самый эффектный буллит и на силу удара.
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