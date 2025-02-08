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Отец Ротенберга о выступлениях сына на пресс-конференциях: «Это правильно. Тут дело в том, что нужно сплачивать команду вокруг себя»

Отец Романа Ротенберга оценил выступления сына на пресс-конференциях.

«Тут дело в том, что нужно сплачивать команду вокруг себя. И такие вещи, которые он говорит про команду, влияют потом на настроение, чтобы на следующий матч после проигранного игроки выходили мотивированными.

Думаю, это правильно, и главное, чтобы не было какого-то негатива, высказывания каких-то неправильных вещей. А так, как известно, все, что нас не убивает, только делает нас сильнее», – сказал Борис Ротенберг.

Опубликовано: Sports
Источник: ТАСС
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