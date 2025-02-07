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Алексей Морозов: «Без России ЧМ и другие мероприятия не имеют ценности. Они не такие значимые, побеждать надо при участии лучших»

Алексей Морозов высказался касательно недопуска России на ЧМ по хоккею-2026.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года.

«Не мы принимаем эти решения. Конечно, нам хочется видеть Россию на мировой арене.

Мы понимаем, что без наших звезд, без российской сборной эти мероприятия – чемпионаты мира и другие – не имеют ценности. Они не такие значимые даже для участников.

Побеждать на мировых аренах надо при участии лучших. Но без России на этих первенствах собраны не все лучшие», – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoАлексей Морозов
Р-Спорт
logoИИХФ
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