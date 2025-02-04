Казахстан разгромил Таиланд на Азиаде – 12:0. В составе команды Болякина 11 игроков «Барыса»

Казахстан разгромил Таиланд на Азиатских играх.

В матче первого тура группового этапа команда Олега Болякина одержала победу со счетом 12:0.

Помимо этих сборных, в группе играют Тайвань, Китай, Южная Корея и Япония. Все команды выйдут в четвертьфинал, где к ним присоединятся по одному победителю более слабых квартетов В и С.

Следующий матч на турнире Казахстан проведет 5 февраля с Китаем.

«Адмирал» упустил 3:0 с «Барысом», но победил в овертайме – 4:3. Шепелев забил победный гол за 19 секунд до конца