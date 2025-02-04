Казахстан разгромил Таиланд на Азиаде – 12:0. В составе команды Болякина 11 игроков «Барыса»
Казахстан разгромил Таиланд на Азиатских играх.
В матче первого тура группового этапа команда Олега Болякина одержала победу со счетом 12:0.
Помимо этих сборных, в группе играют Тайвань, Китай, Южная Корея и Япония. Все команды выйдут в четвертьфинал, где к ним присоединятся по одному победителю более слабых квартетов В и С.
Следующий матч на турнире Казахстан проведет 5 февраля с Китаем.
«Адмирал» упустил 3:0 с «Барысом», но победил в овертайме – 4:3. Шепелев забил победный гол за 19 секунд до конца
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sports.kz
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