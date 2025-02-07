Мэттью Ткачак и Нечас с 2+1, Пойнт с 1+2 – звезды дня в НХЛ

Мэттью Ткачак, Мартин Нечас и Брэйден Пойнт стали звездами дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.

Третья звезда – форвард «Тампы» Брэйден Пойнт , набравший 1+2 очка в матче с «Оттавой» (5:1).

Вторая звезда – нападающий «Колорадо» Мартин Нечас , сделавший дубль и одну передачу 2 (1+1) очка в победной игре с «Калгари» (4:2). У него 3+5 в 7 матчах после обмена из «Каролины».

Первая звезда – форвард «Флориды» Мэттью Ткачак , набравший 3 (2+1) очка в матче с «Сент-Луисом» (3:2).