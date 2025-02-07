Мэттью Ткачак и Нечас с 2+1, Пойнт с 1+2 – звезды дня в НХЛ
Мэттью Ткачак, Мартин Нечас и Брэйден Пойнт стали звездами дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – форвард «Тампы» Брэйден Пойнт, набравший 1+2 очка в матче с «Оттавой» (5:1).
Вторая звезда – нападающий «Колорадо» Мартин Нечас, сделавший дубль и одну передачу 2 (1+1) очка в победной игре с «Калгари» (4:2). У него 3+5 в 7 матчах после обмена из «Каролины».
Первая звезда – форвард «Флориды» Мэттью Ткачак, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Сент-Луисом» (3:2).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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