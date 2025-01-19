Драйзайтль дважды забил «Ванкуверу» и укрепил лидерство в гонке снайперов НХЛ с 33 голами. В гонке бомбардиров он на 2-м месте, отставание от Маккиннона – 4 очка

Леон Драйзайтль дважды забил «Ванкуверу» и укрепил лидерство в гонке снайперов.

Форвард «Эдмонтона » забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кэнакс» (2:3).

На счету 29-летнего немецкого нападающего стало 69 (33+36) очков в 46 играх. Он укрепил лидерство в гонке снайперов лиги, где обгоняет ближайших преследователей на 6 шайб.

Второе место с 27 голами делят форварды Брэйден Пойнт («Тампа »), Вильям Нюландер («Торонто »), Марк Шайфли («Виннипег») и Сэм Райнхарт («Флорида»).

В гонке бомбардиров Драйзайтль идет вторым, сократив отставание от лидирующего Нэтана Маккиннона из «Колорадо» (73 очка в 47 играх, 17+56) до 4 баллов. На третьем месте идет Никита Кучеров из «Тампы» (68 в 42, 21+47).