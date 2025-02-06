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Депутат Журова о госнаграде Овечкину за рекорд по голам в НХЛ: «По закону – точно нет, но есть пункт «за выдающиеся успехи». Когда футболистам дали ЗМС, сколько было споров»

Светлана Журова оценила шансы Александра Овечкина на госнаграду за рекорд в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (878 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Для государственных наград есть определенные критерии. И это туда не входит. Насколько я понимаю, коммерческие турниры не приравниваются к государственным наградам, так что вряд ли.

Понятно, что есть исключения, и президент может принять отдельное решение. Но по правилам, по законам, по нормам – точно нет, хотя есть такой пункт «за выдающиеся успехи».

Если такое представление будет и специальной комиссией выступление будет оценено как выдающееся, тогда да, это все-таки действительно выдающееся достижение.

Но вы помните, сколько споров было, когда футболистам дали звания заслуженных мастеров спорта (за выход в четвертьфинал ЧМ-2018 – Спортс’‘). Но тогда было сказано, что это выдающееся достижение для страны за последние годы.

Двоякая история, потому что есть люди, которые будут против, есть те, кто говорит, что Овечкин вообще не должен там играть. К сожалению, мне и такие комментарии пишут, считают, что те, кто за него болеет – не патриоты. Будут нас тут делить на патриотов и не патриотов.

Здесь надо смотреть, но, во-первых, нужно, чтобы это случилось. Для спортсменов обсуждать такие вещи заранее нехорошо, можно сглазить», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Депутат Журова: «Путин быстрее научится играть в гольф, чем Трамп в хоккей. Предлагаю Дональду переплавить пушки на клюшки и предложить Владимиру Владимировичу товарищеский матч»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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