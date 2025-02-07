Игорь Ларионов: «Атанасов хочет играть в НХЛ. Я хочу, чтобы он в «Торпедо» прошел огонь, воду и медные трубы, чтобы потом играл как Капризов»

Игорь Ларионов высказался после матча против «Спартака» (3:2 Б).

– За счет чего отыгрались?

– Можно хорошо играть, но не выигрывать. Можно плохо играть, но выигрывать. Очень важный гол при 0:2 сделал Воронин . Ребята играли хорошо, была отдача, движение, жажда и страсть. Мы перешли во время игры на три звена, собрали самых готовых. Вся команда заслуженно победила.

– Перевод Тертышного в первое звено – это шанс для него или недовольство кем-то из звена?

– Непростой вопрос. Когда парень приходит в новую команду, есть определенный период адаптации. Нужна уверенность в действиях, судя по всему, шаг за шагом, она приходит к Никите .

И нужно помочь Летунову , который проходит сложный период, мы ожидаем от него большего. Когда игрок попадает в психологическую яму, ему нужно помочь выбраться. Мы рады, что сегодняшняя связка сработала, когда Летунов начал играть правильно. Очень важный гол Тертышного, который сделал игру ничейной.

– С чем связываете непростой период Летунова?

– Усталость в играх – один из факторов. В среднем 18 минут играл в последних трех играх – довольно большое время для нападающего.

Я пытаюсь проанализировать ситуацию, как лучше сделать, к сожалению, команда потеряла пять центральных и становится тяжелее. Надеюсь, пауза в четыре дня перезагрузит его, и он будет более продуктивным.

– Сейчас сработало то, что лидеров Атанасова и Фирстова внезапно посадили?

– Чем отличается лидер от новичка? Лидер обычно проявляется в трудных ситуациях, этих качеств, к сожалению, не увидели. Это было необходимо сделать.

Это касается любого игрока, не только Фирстова и Атанасова. Мы хотим той отдачи, того желания и огня, которые нужны для каждой игры. Это та индустрия, где люди заплатили деньги, где нужно проявлять себя в каждом матче.

– Бизнес – это бизнес в вашем понимании, или бизнес как большое дело?

– Это их профессия. Они должны в каждом матче давать максимум. Мы хотим, чтобы это было более смотрибельно. Тот же Атанасов хочет играть в НХЛ . Я хочу, чтобы он в этой команде прошел те огонь, воду и медные трубы, и чтобы потом он играл как сейчас Капризов, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.