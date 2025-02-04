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Тренер «Торпедо» Ларионов проводит 200-й матч в КХЛ

Тренер Игорь Ларионов проводит 200-й матч в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Юбилейной для него стала игра против «Витязя».

«Сегодня особенный день для «Торпедо» – наш главный тренер Игорь Ларионов проводит свой 200-й матч в КХЛ

Профессор хоккея не перестает удивлять своей страстью к игре, вдохновляет команду новыми идеями и ведет нас к заветной цели!

Поздравляем и желаем успехов, Игорь Николаевич!» – говорится в сообщении «Торпедо».

Ларионов возглавляет клуб с 2022 года.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
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