Тренер «Торпедо» Ларионов проводит 200-й матч в КХЛ
Тренер Игорь Ларионов проводит 200-й матч в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Юбилейной для него стала игра против «Витязя».
«Сегодня особенный день для «Торпедо» – наш главный тренер Игорь Ларионов проводит свой 200-й матч в КХЛ!
Профессор хоккея не перестает удивлять своей страстью к игре, вдохновляет команду новыми идеями и ведет нас к заветной цели!
Поздравляем и желаем успехов, Игорь Николаевич!» – говорится в сообщении «Торпедо».
Ларионов возглавляет клуб с 2022 года.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
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