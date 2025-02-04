Тренер «Торпедо» Ларионов проводит 200-й матч в КХЛ

Тренер Игорь Ларионов проводит 200-й матч в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Юбилейной для него стала игра против «Витязя».

«Сегодня особенный день для «Торпедо» – наш главный тренер Игорь Ларионов проводит свой 200-й матч в КХЛ !

Профессор хоккея не перестает удивлять своей страстью к игре, вдохновляет команду новыми идеями и ведет нас к заветной цели!

Поздравляем и желаем успехов, Игорь Николаевич!» – говорится в сообщении «Торпедо ».

Ларионов возглавляет клуб с 2022 года.