Крикунов о 3:8 у СКА: «Доверие к Ротенбергу не упало. Роман дает играть молодым ребятам. Молодежь растет, в этом процессе неизбежны ошибки»
Владимир Крикунов считает, что доверие к тренеру СКА Роману Ротенбергу не упало.
Во вторник клуб проиграл «Ак Барсу» со счетом 3:8.
«Нет, доверие к нему не упало. Но в чем тут дело? СКА сделал 36 бросков по воротам, а «Ак Барс» – только 30, при этом забили столько голов. Такое бывает очень редко.
Также дело в молодых вратарях. Роман дает играть этим молодым ребятам. Это неизбежные моменты.
Молодежь растет, и в этом процессе неизбежны такие ошибки. Тут ничего не сделаешь, не угадаешь, кто из молодых ребят сегодня будет на высоте. Но это часть их развития. Вот такие моменты случаются с молодыми игроками», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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