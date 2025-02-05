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  • Крикунов о 3:8 у СКА: «Доверие к Ротенбергу не упало. Роман дает играть молодым ребятам. Молодежь растет, в этом процессе неизбежны ошибки»
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Крикунов о 3:8 у СКА: «Доверие к Ротенбергу не упало. Роман дает играть молодым ребятам. Молодежь растет, в этом процессе неизбежны ошибки»

Владимир Крикунов считает, что доверие к тренеру СКА Роману Ротенбергу не упало.

Во вторник клуб проиграл «Ак Барсу» со счетом 3:8.

«Нет, доверие к нему не упало. Но в чем тут дело? СКА сделал 36 бросков по воротам, а «Ак Барс» – только 30, при этом забили столько голов. Такое бывает очень редко.

Также дело в молодых вратарях. Роман дает играть этим молодым ребятам. Это неизбежные моменты.

Молодежь растет, и в этом процессе неизбежны такие ошибки. Тут ничего не сделаешь, не угадаешь, кто из молодых ребят сегодня будет на высоте. Но это часть их развития. Вот такие моменты случаются с молодыми игроками», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
logoРоман Ротенберг
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Р-Спорт
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