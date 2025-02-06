Тодд набрал очки в 9-м матче подряд. У форварда «Салавата» 13+32 в 52 играх сезона

Нэйтан Тодд набрал очки в 9 матчах подряд.

Нападающий «Салавата Юлаева » забил гол в игре Фонбет чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (4:1).

Он продлил свою результативную серию до 9 матчей. На этом отрезке Нэйтан Тодд набрал 11 (2+9) баллов.

Всего на его счету 45 (13+32) очков в 52 играх сезона-2024/25.