Тодд набрал очки в 9-м матче подряд. У форварда «Салавата» 13+32 в 52 играх сезона
Нэйтан Тодд набрал очки в 9 матчах подряд.
Нападающий «Салавата Юлаева» забил гол в игре Фонбет чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (4:1).
Он продлил свою результативную серию до 9 матчей. На этом отрезке Нэйтан Тодд набрал 11 (2+9) баллов.
Всего на его счету 45 (13+32) очков в 52 играх сезона-2024/25.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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