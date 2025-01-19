Макар – фаворит в борьбе за «Норрис» по мнению авторов The Athletic. За канадца отдали 59,3% голосов, Хьюз – 2-й, Веренски – 3-й
Авторы The Athletic считают Кэйла Макара фаворитом в борьбе за «Норрис Трофи».
Приз ежегодно вручается лучшему защитнику сезона по итогам регулярного чемпионата НХЛ.
Защитник «Колорадо» получил 59,3% голосов. 26-летний канадец набрал 52 (15+37) очка в 47 матчах текущего сезона.
Второе место у Куинна Хьюза из «Ванкувера» – за него отдали 22,2% голосов. На его счету 50 (12+38) очков в 41 матче сезона.
Защитник «Коламбуса» Зак Веренски занял третью строчку, получив 18,5% голосов. У 27-летнего американца 51 (15+36) очко в 46 матчах.
Остальные защитники не были отмечены в голосовании.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Athletic
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