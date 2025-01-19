Макар – фаворит в борьбе за «Норрис» по мнению авторов The Athletic. За канадца отдали 59,3% голосов, Хьюз – 2-й, Веренски – 3-й

Авторы The Athletic считают Кэйла Макара фаворитом в борьбе за «Норрис Трофи».

Приз ежегодно вручается лучшему защитнику сезона по итогам регулярного чемпионата НХЛ .

Защитник «Колорадо » получил 59,3% голосов. 26-летний канадец набрал 52 (15+37) очка в 47 матчах текущего сезона.

Второе место у Куинна Хьюза из «Ванкувера » – за него отдали 22,2% голосов. На его счету 50 (12+38) очков в 41 матче сезона.

Защитник «Коламбуса » Зак Веренски занял третью строчку, получив 18,5% голосов. У 27-летнего американца 51 (15+36) очко в 46 матчах.

Остальные защитники не были отмечены в голосовании.