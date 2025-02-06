Фиала с дублем, Драйзайтль с 1+1 и Пастрняк с голом – звезды дня в НХЛ

Кевин Фиала, Леон Драйзайтль и Давид Пастрняк стали звездами дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.

Третья звезда – форвард «Бостона» Давид Пастрняк , забросивший шайбу в матче с «Рейнджерс» (2:3). Чех продлил результативную серию до 12 игр.

Вторая звезда – нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль , набравший 2 (1+1) очка в победном матче с «Чикаго» (4:3 ОТ). Немец вышел на первое место в гонке бомбардиров НХЛ.

Первая звезда – форвард «Лос-Анджелеса» Кевин Фиала , сделавший дубль в матче с «Монреалем» (6:3).