Фиала с дублем, Драйзайтль с 1+1 и Пастрняк с голом – звезды дня в НХЛ
Кевин Фиала, Леон Драйзайтль и Давид Пастрняк стали звездами дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – форвард «Бостона» Давид Пастрняк, забросивший шайбу в матче с «Рейнджерс» (2:3). Чех продлил результативную серию до 12 игр.
Вторая звезда – нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, набравший 2 (1+1) очка в победном матче с «Чикаго» (4:3 ОТ). Немец вышел на первое место в гонке бомбардиров НХЛ.
Первая звезда – форвард «Лос-Анджелеса» Кевин Фиала, сделавший дубль в матче с «Монреалем» (6:3).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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