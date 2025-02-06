Дмитрий Рябыкин: «Трактор» идет ва-банк в этом сезоне и по делу лидирует на Востоке. Но как только они меняют Фукале, сразу выглядят середняком»
Челябинский клуб занимает первое место в Восточной конференции, набрав 76 очков в 55 матчах.
– Вы были чемпионом Востока, провели там очень много матчей – и как хоккеист, и как тренер. Интересен ваш взгляд на расстановку сил в конференции.
– Думаю, «Трактор» по делу лидирует в конференции, это подтвердило и вчерашнее уральское дерби.
Команда мощно начала регулярный чемпионат, выглядела легко, по всей видимости, была не самая тяжелая предсезонка. Да, ближе к зиме наступил спад. Но тут сработал менеджмент, перед закрытием обменов состав обновился чуть ли не на четверть. Уверенный ход был восстановлен.
Можно сказать, «Трактор» в этом сезоне идет ва-банк. Очень много усилий для достижения чемпионского результата.
– Есть ли у Челябинска слабые места?
– Как и любая команда, «Трактор» зависим от своего первого вратаря – Фукале. Как только его меняют, Челябинск сразу начинает выглядеть не лидером, а середняком, – сказал бывший тренер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Дмитрий Рябыкин.
«Трактор» обыграл «Металлург» в своем 1100-м матче в КХЛ. Команда Гру выиграла 4 из 5 последних игр и идет 1-й на Востоке
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