Маккиннон первым в сезоне НХЛ набрал 80 очков – в 54 играх. Он лидирует в гонке бомбардиров, опережая Драйзайтля (77 баллов) и Кучерова (76)
Нэтан Маккиннон первым в сезоне НХЛ набрал 80 очков – в 54 играх.
Форвард «Колорадо» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (2:0).
На счету 29-летнего канадца стало 80 (20+60) очков в 54 матчах при полезности «+16».
Маккиннон сохраняет лидерство в гонке бомбардиров лиги в текущем сезоне.
На втором месте идет форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (77 очков в 52 играх, 36+41), на третьем – форвард «Тампы» Никита Кучеров (76 в 49, 24+52).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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