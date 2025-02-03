Маккиннон первым в сезоне НХЛ набрал 80 очков – в 54 играх. Он лидирует в гонке бомбардиров, опережая Драйзайтля (77 баллов) и Кучерова (76)

Нэтан Маккиннон первым в сезоне НХЛ набрал 80 очков – в 54 играх.

Форвард «Колорадо » забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (2:0).

На счету 29-летнего канадца стало 80 (20+60) очков в 54 матчах при полезности «+16».

Маккиннон сохраняет лидерство в гонке бомбардиров лиги в текущем сезоне.

На втором месте идет форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (77 очков в 52 играх, 36+41), на третьем – форвард «Тампы » Никита Кучеров (76 в 49, 24+52).