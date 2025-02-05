СКА проиграл 22-й матч в сезоне КХЛ. Столько же раз команда Ротенберга уступила за весь прошлый чемпионат
СКА проиграл 22-й матч в сезоне КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга уступила «Ак Барсу» (3:8) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Это поражение стало 22-м в 52 матчах для петербургского клуба в нынешнем сезоне (17 – в основное время, 5 – в овертайме, 1 – по буллитам).
В прошлом сезоне СКА проиграл 22 матча (19 в основное время, 2 – по буллитам, 1 – в овертайме) за всю регулярку из 68 матчей.
На данный момент СКА находится на шестой позиции в таблице Западной конференции, имея в активе 65 очков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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