Ротенберг – журналисту после 3:8: «Считаете, что «Ак Барс» был системным при Билялетдинове? Сколько СКА им забивал? Можем заново включить игру, как делала сборная СССР»

Роман Ротенберг подискутировал с журналистами о системности «Ак Барса».

СКА проиграл «Ак Барсу» (3:8) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Вы действительно считаете, что системному «Ак Барсу» возможно забить 7 шайб? Получается, что без пропущенной в пустые ворота шайбы было бы отставание «минус четыре» – Билялов вытащил четыре стопроцентных голевых момента?

– Можно вам задать вопрос? А вы считаете, при Зинэтуле Хайдяровиче Билялетдинове «Ак Барс» был системным?

– Да.

– А сколько мы забивали этой команде в Ледовом дворце? Давайте вспомним. Давайте я также вам задам вопрос. Сколько мы забивали?

– Вы прошлый сезон имеете в виду?

– Позапрошлый даже. Вы же не меняли систему игры. Я с большим уважением отношусь к Зинэтуля Хайдяровичу, великий тренер, выиграл три Кубка Гагарина.

То, к чему мы стремимся – хоккейный клуб СКА хочет выиграть третий кубок. Системная команда была у Хайдяровича? Сколько мы им забивали в Ледовом дворце?

– Я помню, что крупный был счет.

– Ну, давайте вспомним.

– 7:4.

– Вот ответ на ваш вопрос. Конечно, мы могли забить. Я не спорю, что очень здорово команда играет в обороне.

Анвар Рафаилович – очень системный тренер. Он создает сильную оборону. Мы все вместе работали. Я прекрасно понимаю. Но мы создавали голевые моменты.

Если бы мы не создавали голевые моменты, если бы Билялов не вытаскивал эти броски, тогда я согласился, что нас даже не пустили на «пятак».

Но мы же были на «пятачке», и мы могли забивать. Если мы посмотрим заново игру – мы можем заново включить игру полностью, как в свое время делала сборная СССР, они смотрели каждую игру заново. Виктор Васильевич Тихонов, мне ребята рассказывали, собирал команду и два часа, три часа смотрел видео, каждый момент разбирал.

Мы можем, конечно, с вами это вместе сделать, но я не думаю, что у вас есть такая возможность.

У меня есть, могу остаться здесь на три-четыре часа и с вами разобрать каждый момент. И там мы увидим, как наши ребята имели хорошие моменты для забитых шайб, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.