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  • Вячеслав Фетисов: «Америка конца 80-х и начала 90-х – идеальная страна. Алкоголя сколько хочешь – упейся, но игра – твоя ответственность. Такой подход вырабатывает самодисциплину»
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Вячеслав Фетисов: «Америка конца 80-х и начала 90-х – идеальная страна. Алкоголя сколько хочешь – упейся, но игра – твоя ответственность. Такой подход вырабатывает самодисциплину»

Вячеслав Фетисов назвал США конца 80-х и начала 90-х идеальной страной.

Экс-защитник ЦСКА в 1989 году уехал в Северную Америку, где выступал за «Нью-Джерси» до середины сезона-1994/95. Затем перешел в «Детройт», завершив в этом клубе карьеру в 1998-м.

«Америка конца восьмидесятых и начала девяностых – идеальная страна. Работать и жить, скорее всего, лучше было там. Доступ ко всему, что связано с обеспечением жизни. Недорогие продукты питания.

Приезжаешь на курорт, никаких ВИП-зон, богатые и бедные – все на одном пляже. Хозяин команды, миллиардер, едет сам за рулем с собачкой с правой стороны, полный стадион на хоккейных матчах. Никаких сборов.

Алкоголя сколько хочешь – упейся! Но игра – твоя ответственность. Свобода выбора позволяет сконцентрироваться на том, что для тебя важно. Если хочешь бухать каждый день, будешь бухать, но потеряешь свое место.

Если хочешь добиться результата, то такой подход вырабатывает в тебе самодисциплину. Ты задаешь себе вопрос: «Че приехал-то? Погулять и пивка попить?» – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Фетисов о допуске на ОИ-2026: «В свое время боялись букв «СССР» на груди, не можем позволить себе какие-то серые маечки. Сборная не должна ехать без флага, гимна и герба на груди»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
logoВячеслав Фетисов
Р-Спорт
logoНХЛ
алкоголь и спорт
светская хроника
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