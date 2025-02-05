Фетисов об игре с Путиным и Лукашенко: «1-я смена, Батька забивает. Наш президент не очень доволен. 3-й период, Лукашенко мне: «Шо вы мне больше не пасуете?» Говорю: «Плохо открываетесь»
– Путин получает удовольствие, он благодарен за то, что хоккей появился в его жизни. Он говорит, что едет на лыжах и о чем-то думает, плывет и думает, а на лед ты выходишь и на полтора часа полностью отключаешься от того, что происходит в жизни.
Как-то мы играли вместе в одной тройке с Путиным и Лукашенко. Первая смена, Батька забивает гол. Он хорошо бросает.
Я смотрю на нашего президента, а он не очень доволен. Третий период. Лукашенко мне: «Слава, а шо ж вы мне больше не пасуете?» Я говорю: «Александр Григорьевич, вы плохо открываетесь». В итоге Путин забил шесть, Лукашенко – один.
– Вам въезд в Беларусь не закрыли?
– Кстати, депутаты без определенного согласия сейчас даже в Беларусь выехать не могут. Я в санкциях по всем направлениям, даже Новая Зеландия ввела их против меня. Ненормальные, – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
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