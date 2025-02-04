Фетисов об ИИХФ: «Судиться с кем, зачем? Рассчитывать на подачки, распускать слюни по поводу очередного решения не стоит. Они же просто издеваются над нами. Это позор»
Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года.
«Мы постоянно говорим, что ждать от них каких-то разумных решений – это бессмысленное дело, не знаю, какие там усилия приняла ФХР. Сейчас безопасность, завтра будет еще что-то.
Считаю, что для хоккея возвращение должно быть совершенно понятным: флаг, гимн, герб на груди, сборная страны – это символ традиций, побед и всего, что связано с великими именами», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
В ФХР заявили, что решение о недопуске сборной России может быть оспорено в суде.
«Думаю, не нужно обольщаться. Судиться с кем, зачем? Считаю, что в сегодняшней ситуации, в которой мы живем, рассчитывать на подачки, распускать слюни по поводу очередного решения не стоит.
Они же просто издеваются над нами, это надо было понять. По большому счету, это позор», – добавил Фетисов.
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