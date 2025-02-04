Фетисов об ИИХФ: «Судиться с кем, зачем? Рассчитывать на подачки, распускать слюни по поводу очередного решения не стоит. Они же просто издеваются над нами. Это позор»

Вячеслав Фетисов высказался о недопуске России на ЧМ по хоккею-2026.

Ранее стало известно , что Международная федерация хоккея (ИИХФ ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года.

«Мы постоянно говорим, что ждать от них каких-то разумных решений – это бессмысленное дело, не знаю, какие там усилия приняла ФХР. Сейчас безопасность, завтра будет еще что-то.

Считаю, что для хоккея возвращение должно быть совершенно понятным: флаг, гимн, герб на груди, сборная страны – это символ традиций, побед и всего, что связано с великими именами», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .

В ФХР заявили , что решение о недопуске сборной России может быть оспорено в суде.

«Думаю, не нужно обольщаться. Судиться с кем, зачем? Считаю, что в сегодняшней ситуации, в которой мы живем, рассчитывать на подачки, распускать слюни по поводу очередного решения не стоит.

Они же просто издеваются над нами, это надо было понять. По большому счету, это позор», – добавил Фетисов.

Сборную России опять не пустили на чемпионат мира. Но на Олимпиаду-2026 еще есть надежда