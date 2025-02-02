Пастрняк трижды забил «Рейнджерс» и вышел на 6-е место в истории НХЛ по хет-трикам среди европейцев (18). Давид обогнал Могильного и Петера Штястны
Давид Пастрняк вышел на 6-е место в истории НХЛ по хет-трикам среди европейцев.
Форвард «Бостона» забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (6:3).
В текущем сезоне на счету 28-летнего чеха стало 65 (27+38) очков в 54 играх при полезности «минус 3».
Матч с 3+ шайбами стал для него 18-м за карьеру. Пастрняк владеет рекордом по числу хет-триков в лиге среди чешских игроков. Второе место занимает Яромир Ягр (15).
По числу хет-триков среди европейских игроков Давид вышел на чистое 6-е место, обогнав Александра Могильного (Россия, 17) и Петера Штястны (Словакия, 17).
В топ-5 входят Александр Овечкин (Россия, «Вашингтон», 31), Яри Курри (Финляндия, 23), Теему Селянне (Финляндия, 22), Павел Буре (Россия, 20) и Петер Бондра (Словакия, 19).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем