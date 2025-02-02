Пастрняк трижды забил «Рейнджерс» и вышел на 6-е место в истории НХЛ по хет-трикам среди европейцев (18). Давид обогнал Могильного и Петера Штястны

Давид Пастрняк вышел на 6-е место в истории НХЛ по хет-трикам среди европейцев.

Форвард «Бостона » забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс » (6:3).

В текущем сезоне на счету 28-летнего чеха стало 65 (27+38) очков в 54 играх при полезности «минус 3».

Матч с 3+ шайбами стал для него 18-м за карьеру. Пастрняк владеет рекордом по числу хет-триков в лиге среди чешских игроков. Второе место занимает Яромир Ягр (15).

По числу хет-триков среди европейских игроков Давид вышел на чистое 6-е место, обогнав Александра Могильного (Россия, 17) и Петера Штястны (Словакия, 17).

В топ-5 входят Александр Овечкин (Россия, «Вашингтон», 31), Яри Курри (Финляндия, 23), Теему Селянне (Финляндия, 22), Павел Буре (Россия, 20) и Петер Бондра (Словакия, 19).